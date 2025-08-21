Apple'dan bir ilk: ABD'de satılacak tüm iPhone 17 modelleri Hindistan'da üretilecek

Teknoloji devi Apple, üretim üssünü çeşitlendirme ve Çin'e olan bağımlılığını azaltma yönündeki stratejisinin en büyük adımını atmaya hazırlanıyor.

Gelen son haberlere göre, ABD'ye gönderilecek olan iPhone 17 serisinin tamamı Hindistan'daki fabrikalarda üretilecek.

İLK KEZ BİR SERİNİN TAMAMI HİNDİSTAN'DA

Bu hamle, piyasaya sürülecek yeni bir iPhone modelinin tüm varyantlarının (standart, Pro, Pro Max ve Air) en başından itibaren Hindistan'da üretildiği ilk sefer olacak.

Apple'ın bu kararı, ABD-Çin ticaret savaşının etkilerinden kaçınma çabasının bir parçası olarak görülüyor.

TATA VE FOXCONN GİBİ ORTAKLARLA BÜYÜME

Apple, bu strateji doğrultusunda Hindistan'daki üretim ağını Tata Group ve Foxconn gibi ortaklarıyla genişletiyor.

Tata'ya ait fabrikaların önümüzdeki iki yıl içinde Hindistan'ın iPhone 17 ve diğer modellerinin üretiminin neredeyse yarısını karşılaması bekleniyor.

Bu üretim kaydırması, Hindistan'dan yapılan iPhone ihracatında da büyük bir artışa yol açtı.

ABD Başkanı Trump'ın Hindistan'a gümrük vergileri uygulamasına rağmen, iPhone'lar bu vergilerden muaf tutularak Apple'ın planlarını sürdürmesine olanak sağlandı.