Apple'dan Endonezya'ya çağrı: iPhone yasağı kalkarsa 100 milyon dolar yatırım yaparız

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Apple, Endonezya'da Ekim 2024'te getirilen iPhone 16 satış yasağını kaldırmak için harekete geçti.

Ülkedeki yasa, Apple'ın Endonezya'da satılan cihazlarda kullanılan bileşenlerin en az yüzde 40'ının yerel kaynaklardan sağlanması şartını yerine getirmemesinden kaynaklanıyordu.

Bu şartı yerine getirmek için Apple'ın yerel üreticilerle anlaşmalar yapması, ülkede bir uygulama geliştirmesi veya bir inovasyon geliştirme planı hazırlaması gerekiyor.

APPLE, YATIRIMINI ARTIRMAYI TEKLİF ETTİ

Apple, daha önce Endonezya'ya 109,6 milyon dolar yatırım sözü vermişti, ancak şu ana kadar sadece 94,53 milyon dolar yatırım yaptı.

Bu durum, iPhone 16 satış yasağına yol açtı. Yeni bir rapora göre, Apple, Endonezya'ya önümüzdeki iki yıl içinde 100 milyon dolar yatırım yapmayı teklif ederek yasağın kaldırılmasını umuyor.

ENDONEZYA'NIN TALEPLERİ

Endonezya hükümeti, Apple'ın yatırım teklifine henüz resmi bir yanıt vermedi. Ancak Sanayi Bakanlığı, Apple'ın ülkede piyasaya sürülecek iPhone'lar için araştırma ve geliştirmeye daha fazla odaklanmasını istiyor.

GOOGLE DA AYNI DURUMLA KARŞI KARŞIYA

Endonezya, Google'ın ülkedeki Pixel 9 cep telefonlarının satışını da benzer nedenlerle engelledi. Google da tıpkı Apple gibi, ülkeye yatırım yapmaması nedeniyle satış yasağıyla karşı karşıya kaldı.