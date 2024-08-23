Apple'dan iCloud aboneliklerine yüzde 100 zam: İşte yeni fiyatlar Apple, iCloud+ planlarında fiyatlandırmalarda değişikliğe gitti. Şirket, aboneliklere yüzde 100 oranında bir zam yaptı.

Haber Merkezi

iCloud'a kayıt olduğunuzda otomatik olarak 5 GB ücretsiz saklama alanı veriliyor. Eğer daha fazla saklama alanına ihtiyacınız varsa iCloud+ aboneliği satın almanız gerekiyor.

Apple, bulut depolama hizmeti iCloud+ için fiyatlarını ikiye katladı. Bu zamla birlikte kullanıcılar, fotoğraf, video ve diğer önemli verilerini saklamak için daha fazla ödeme yapacaklar.

Apple'ın bu zam kararının arkasındaki nedenler henüz resmi olarak açıklanmadı. Ancak sektör uzmanları, artan maliyetler, döviz kurundaki dalgalanmalar ve iCloud+ hizmetine yapılan yeni yatırımların bu zammı tetiklemiş olabileceğini belirtiyor.

YENİ iCLOUD+ FİYATLARI

Eski fiyatlar:

50 GB: 12,99 TL

200 GB: 39.99 TL

2 TB: 129.99 TL

6TB: 899.99 TL

12TB: 1.799,99 TL

Yeni fiyatlar

50 GB: 24,99 TL

200 GB: 79,99 TL

2 TB: 249,99 TL

6 TB: 1.299,99 TL

12 TB: 2.499,99 TL