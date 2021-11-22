Apple'dan katlanabilir cihaz patenti

Apple, hem tek büyük bir ekran hem de iki farklı ekran olarak kullanılabilen farklı bir katlanabilir cihaz patenti aldı. İşte detaylar...

Samsung ve Huawei, geçtiğimiz yıllarda kendi katlanabilir telefonlarını tanıtarak bu pazarda yarışı önde götürüyor.

Apple ise katlanabilir telefonlar için sessizliğini koruyor. Şimdiye kadar katlanabilir telefon ile ilgili birçok patent alan Apple, bu patentlerle ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

Ancak ortaya çıkan patentler, ABD'li şirketin bu pazara olan ilgisini bir kez daha gösteriyor.

APPLE'DAN YENİ PATENT

Apple, hem tek büyük bir ekran hem de iki farklı ekran olarak kullanılabilen farklı bir katlanabilir cihaz patenti aldı.

Patent açıklamasına ve yer verilen görsellere bakıldığında cihaz, açık konumdayken bir iPad gibi tek ve büyük bir ekran sunarken, katlandığı zaman laptop benzeri görünüme kavuşuyor.

Apple'ın, katlanabilir telefonunda microLED ekran teknolojisini benimseyeceği söyleniyor. Daha önceki raporlar, microLED teknolojisinin önemli ölçüde daha ince ekranlar tasarlanmasına izin verdiğini gösteriyordu.

Görünüşe göre Apple, microLED ekranlarla katlanabilir yarışında bir adım öne geçmenin planlarını yapıyor.

Samsung'un Galaxy Fold modelinde yaşadığı ekran sorunlarının önüne geçmek isteyen Apple, katlanabilir telefon yarışında pek de acele etmiyor.