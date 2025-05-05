Apple'dan kısa batarya ömrüne çözüm: Yeni kılıflar

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Güvenilir kaynaklardan The Information'a dayandırılan haberlere göre, Apple iPhone 17 Air adında yeni bir model piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Bu modelin şimdiye kadar üretilmiş en ince iPhone olacağı, ancak bu inceliğin önemli bir dezavantajı beraberinde getireceği iddia ediliyor: Ciddi şekilde kısalmış pil ömrü.

PİL ÖMRÜ SORUNUNA ÇMZÜM

Habere göre, Apple'ın şirket içi yaptığı testler iPhone 17 Air kullanıcılarının yalnızca yüzde 60-70'inin telefonu tek şarjla tam gün boyunca kullanabildiğini gösteriyor.

Bu oranın, diğer iPhone 17 varyantları için beklenen yüzde 80-90 seviyesinin oldukça altında olduğu belirtiliyor.

Pil ömrünün bu kadar kısa olmasının ana nedeni, telefonun sadece 5.5 mm kalınlığındaki ultra ince form faktörü olarak gösteriliyor.

Apple'ın bu potansiyel sorunu çözmek ve ekstra pile ihtiyaç duyan kullanıcılara yardımcı olmak için isteğe bağlı bir batarya kılıfı sunacağı öne sürülüyor; bu kılıf hem koruma hem de ek pil ömrü sağlayacak.

Apple, iPhone 11 serisinden beri doğrudan batarya kılıfı satmıyordu. Daha sonra sunduğu MagSafe Pil Paketi'nin de artık stoklarda olmadığı belirtiliyor. Bu nedenle böyle bir aksesuarın geri dönüşü dikkat çekici olabilir.

SATIŞ BEKLENTİLERİ BELİRSİZ

Kaynaklar, üreticilerin iPhone 17 Air modelinin satış potansiyeli konusunda emin olmadıklarını bildiriyor.

Telefonun yeni ve ultra ince görünümü bazı alıcıları cezbedebilirken, pil ömrü ve muhtemelen diğer özelliklerdeki tavizlerin diğer potansiyel müşterileri caydırabileceği düşünülüyor.

Bu belirsizlik nedeniyle Apple'ın başlangıçta düşük üretim hacmiyle yola çıkacağı iddia ediliyor. İlk etapta toplam iPhone 17 üretiminin yalnızca yüzde 10'unun Air varyantı olacağı söyleniyor.