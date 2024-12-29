Apple'dan kötü haber: Tamamen çerçevesiz ekranlı iPhone'lar gecikecek

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Apple, iPhone'larda kullanmayı planladığı çerçevesiz ekran teknolojisinin gelişimini erteleme kararı aldı.

Apple, ekranın kenardan kenara uzandığı ve ekran altı kamera sistemine sahip olduğu bu yeni tasarımı mükemmelleştirmek için daha fazla zamana ihtiyaç duyuyor.

EKRAN TEKNOLOJİSİNDE ZORLUKLAR

Apple, çerçevesiz ekran üretiminde bazı teknik zorluklarla karşılaşıyor. Samsung Display ve LG Display gibi tedarikçiler, Apple'ın talep ettiği kalite standartlarını karşılamakta zorlanıyor.

Apple, çerçevesiz ekranlarda ekran altı kamera teknolojisini kullanmayı planlıyor. Bu teknoloji, kameranın ekranın altına gizlenmesini sağlayarak gerçek bir tam ekran deneyimi sunacak.

Çerçevesiz ekran teknolojisinin geliştirme sürecindeki gecikmeler nedeniyle, Apple bu tasarımı iPhone'larda kullanma planını erteledi.

Çerçevesiz iPhone'ların en erken 2027 yılında piyasaya sürülmesi bekleniyor.