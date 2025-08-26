Apple'dan sonra şimdi de Honor: Hindistan'da üretim başlıyor

Çinli teknoloji devi Honor, küresel büyüme stratejisinin bir parçası olarak Hindistan pazarında önemli bir adım atıyor.

Şirket, PSAV Global ile yaptığı iş birliğiyle akıllı telefonlarının yerel üretimini Kasım 2025 itibarıyla başlatacağını duyurdu.

İLK YIL HEDEFİ YÜZDE 1 PAZAR PAYI

PSAV Global CEO'su CP Khandelwal, "Hindistan'da Üretilen" HONOR akıllı telefonlarıyla ilk yıl içinde yüzde 1'lik pazar payına ulaşmayı hedeflediklerini belirtti.

YENİ MODELLER YOLDA

Marka, yerel üretimin başlamasından sonra tüm küresel modellerin uluslararası takvimlere uygun olarak Hindistan'da piyasaya sürüleceğini söyledi.

Honor, halihazırda piyasaya sürdüğü X9c ve X7c modellerinin yanı sıra V3 ve Magic 7 Pro'yu da tanıtmaya hazırlanıyor.

APPLE DA HİNDİSTAN'I SEÇMİŞTİ

Gelen son haberlere göre, ABD'ye gönderilecek olan iPhone 17 serisinin tamamı Hindistan'daki fabrikalarda üretilecek.

Bu hamle, piyasaya sürülecek yeni bir iPhone modelinin tüm varyantlarının (standart, Pro, Pro Max ve Air) en başından itibaren Hindistan'da üretildiği ilk sefer olacak.

Apple'ın bu kararı, ABD-Çin ticaret savaşının etkilerinden kaçınma çabasının bir parçası olarak görülüyor.

Apple, bu strateji doğrultusunda Hindistan'daki üretim ağını Tata Group ve Foxconn gibi ortaklarıyla genişletiyor.

Tata'ya ait fabrikaların önümüzdeki iki yıl içinde Hindistan'ın iPhone 17 ve diğer modellerinin üretiminin neredeyse yarısını karşılaması bekleniyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Hindistan'a gümrük vergileri uygulamasına rağmen, iPhone'lar bu vergilerden muaf tutularak Apple'ın planlarını sürdürmesine olanak sağlandı.