Apple'dan yeni akıllı yüzük hamlesi: İşte yeni görüntüler

Apple'ın giyilebilir teknoloji alanındaki bir sonraki büyük adımı olabilecek Apple akıllı yüzük projesi, yeni patent başvurularıyla somutlaşmaya başladı.

Ortaya çıkan belgeler, bu küçük cihazın iPhone ve diğer Apple ürünleriyle nasıl etkileşime gireceğine dair önemli ipuçları veriyor.

HAREKET SENSÖRLERİ VE DÖNEN HALKA

Patentlere göre yüzük, içinde bulunan hareket ve yön sensörleri sayesinde el hareketlerini algılayarak farklı cihazları kontrol edebilecek.

Bir diğer patent ise, listeleri kaydırmak veya evdeki cihazları yönetmek için kullanılabilecek, parmakta sabit kalan bir iç halka ve dönebilen bir dış halka yapısını tanımlıyor.

SAĞLIK TAKİBİ VE NFC ÖZELLİĞİ

Apple akıllı yüzük, aynı zamanda NFC teknolojisi sayesinde biyometrik verilerle işlem yapma ve sağlık takibi için kullanılma potansiyeline sahip.

Yüzüğün, iPhone'da ses kontrolü yapabilmesi ve hatta mikrofon görevi üstlenmesi de patentlerde yer alan diğer detaylar arasında.