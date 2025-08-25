Apple'dan yeni karar: Siri'nin yapay zekası Google'a emanet

Teknoloji dünyasını sarsacak bir iddia ortaya atıldı: Apple, sesli asistanı Siri'yi yapay zekâ ile güçlendirmek için en büyük rakibi Google ile ortaklık kurmaya hazırlanıyor.

Gelen haberlere göre, Apple'ın, Google'ın popüler yapay zekâ modeli Gemini'nin özelleştirilmiş bir versiyonunu kullanması gündemde.

GÜÇLÜ VE BAĞLAM ODAKLI BİR SİRİ GELECEK

Bu potansiyel ortaklığın amacı, Siri'yi daha karmaşık ve bağlam odaklı komutları anlayabilen, çok daha yetenekli bir asistana dönüştürmek.

Bu sayede Apple Siri, web sonuçlarını göstermekten daha fazlasını yaparak kullanıcı deneyimini ciddi şekilde iyileştirebilecek.

DİĞER SEÇENEKLER DE DEĞERLENDİRİLİYOR

Apple şu an için Google ile görüşmeler yürütse de nihai karar henüz verilmiş değil ve OpenAI ile Anthropic gibi diğer yapay zekâ modelleri de değerlendiriliyor.

Ancak kaynaklara göre, Google Gemini, Apple Siri için en güçlü aday konumunda.

2011'de devrim niteliğinde bir özellik olarak tanıtılan Siri, son yıllarda rakiplerinin gerisinde kalmıştı.

Apple'ın bu hamlesi, şirket için yapay zekâ odaklı bir ekosistem kurma stratejisinin önemli bir parçası olarak görülüyor.