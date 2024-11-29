Apple'dan yeni patent: Tansiyon ölçümü akıllı saatlere geliyor

Haber Merkezi

Apple, giyilebilir cihazlar alanında sürekli olarak yenilikçi teknolojiler geliştirmeye devam ediyor.

Son olarak şirket, akıllı saatlerle kan basıncı ölçümü için yeni bir yöntemin patentini aldı.

Bu yeni teknoloji, optik olmayan bir yöntem kullanarak kan basıncı ölçümünü daha hassas ve güvenilir hale getirebilir.

YENİ PATENT NASIL ÇALIŞIYOR

Patentte açıklanan yöntem, şişirilebilir bir parça ve bir basınç sensörü kullanarak kan basıncı ölçümünü gerçekleştiriyor.

Şişirilebilir parça , kullanıcının bileğine yerleştiriliyor ve kan akışı tarafından oluşturulan titreşimleri algılıyor. Basınç sensörü ise, bu titreşimleri analiz ederek kan basıncı değerini hesaplıyor.

Bu yeni yöntem, geleneksel kan basıncı ölçüm cihazlarına göre daha konforlu ve kullanımı kolay olabilir. Ayrıca, optik sensörlere göre daha hassas sonuçlar verebilir.

APPLE WATCH'TA KULLANILACAK MI

Apple'ın bu yeni teknolojiyi ne zaman Apple Watch'ta kullanacağı henüz bilinmiyor. Ancak patent, şirketin bu yönde çalışmalar yürüttüğünü gösteriyor.

Eğer Apple Watch'a tansiyon ölçme özelliği eklenirse, bu cihazın sağlık alanındaki kullanımını daha da genişletebilir.

Kullanıcılar, kan basıncı değerlerini düzenli olarak takip ederek sağlık durumları hakkında daha fazla bilgi sahibi olabilirler.