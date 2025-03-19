Apple'dan yıllar sonra bir ilk: iPhone 17'de ön kamera daha güçlü olacak

Haber Merkezi

iPhone 17 serisi, kamera konusunda önemli bir atılım yapmaya hazırlanıyor. GF Securities analisti Jeff Pu'nun yatırımcılarla paylaştığı notlara göre, serinin tüm modellerinde 24 megapiksel ön kamera bulunacak.

Bu, mevcut 12 megapiksel kameraya kıyasla büyük bir gelişme anlamına geliyor. Ön kamera, 2019'daki iPhone 11'den bu yana neredeyse hiç değişmemişti.

iPhone 17 Pro modellerinde ise 48 megapiksel telefoto sensörü yer alacak. Bu da özellikle yakınlaştırma konusunda kullanıcılara büyük avantaj sağlayacak.

PERFORMANS

iPhone 17 Pro modelleri, performans açısından da dikkat çekici özelliklere sahip olacak. Bu modellerde, Apple'ın yeni nesil A19 Pro çipi ve 12 GB RAM bulunacak. Bu sayede, yapay zeka destekli uygulamalar ve diğer yüksek performans gerektiren işlemler sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilebilecek.

Ayrıca, tüm yeni modellerde Wi-Fi 7 desteği de sunulacak. Ancak, Apple'ın kendi geliştirdiği C1 modemini sadece iPhone 17 Air modelinde kullanması bekleniyor.

KATLANABİLİR İPHONE BEKLENTİSİ

Apple'ın katlanabilir cihazlar konusundaki planları da netleşmeye başlıyor. Analistlere göre, Apple katlanabilir iPhone'u 2026'nın sonlarında, katlanabilir iPad/Mac'i ise 2027'de tanıtacak.

Bu yeni cihazların, Apple'ın ortalama satış fiyatını önemli ölçüde artırması bekleniyor. Ancak, Apple Intelligence özelliklerinin gecikmesi, kullanıcıların 2025'te iPhone'larını yükseltme isteğini azaltabilir.

iPhone 17 serisinin eylül ayında tanıtılması bekleniyor. Teknoloji meraklıları, Apple'ın bu yeni amiral gemisiyle neler sunacağını merakla bekliyor.