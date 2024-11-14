Apple'ın 40 milyon iCloud müşterisini tuzağa düşürüp dolandırdığı iddia edildi

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Apple, 40 milyon İngiliz iCloud kullanıcısını haksız uygulamalarla mağdur ettiği iddiasıyla karşı karşıya.

Tüketici hakları grubu "Which?", Apple'ın kullanıcıları iCloud hizmetine kilitlediğini ve bu hizmet için fahiş fiyatlar talep ettiğini öne sürerek hukuki işlem başlattı.

APPLE, KULLANICILARI TUZAĞA MI DÜŞÜRDÜ

Which?, Apple'ın 2015 yılından beri kullanıcıları kendi hizmetlerine kilitlediğini ve bu durumdan haksız kazanç sağladığını iddia ediyor.

Kurumun CEO'su Anabel Hoult, "Apple gibi büyük şirketlere, İngiliz tüketicilerini sonuçlarına katlanmadan dolandıramayacaklarını gösteriyoruz." dedi.

Hoult, bu davanın tüketicilerin hak ettikleri tazminatı almalarına yardımcı olabileceğini ve gelecekte benzer davranışları caydırabileceğini umuyor.

3 MİLYAR STERLİNLİK TAZMİNAT ÖDEMESİ

Which?'in başlattığı hukuki işlemin başarılı olması halinde Apple, 3 milyar sterlinlik bir tazminat ödemek zorunda kalabilir. Bu da ortalama bir iCloud kullanıcısının yaklaşık 70 sterlin alabileceği anlamına geliyor.

APPLE İDDİALARI REDDEDİYOR

Apple ise Which?'in iddialarını reddediyor. Şirket, yaptığı açıklamada iCloud uygulamalarının rekabete aykırı olmadığını ve iddialara karşı kendilerini savunacaklarını belirtti.

Apple, kullanıcıların iCloud'u kullanmak zorunda olmadığını ve birçok kullanıcının üçüncü taraf alternatifleri tercih ettiğini söyledi.

Which?, hukuki işlemi başlatması için uluslararası hukuk firması Willkie Farr & Gallagher'ı görevlendirdi. İşlemin Litigation Capital Management adlı bir başka firma tarafından finanse edildiği belirtiliyor.