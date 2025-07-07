Apple'ın akıllı gözlüğü yolda: İşte tanıtım tarihi

Ünlü analist Ming-Chi Kuo, Apple'ın Meta'nın popüler Ray-Ban serisine rakip olacak yeni bir akıllı gözlük üzerinde çalıştığını ve ürünün çıkış tarihini açıkladı.

Kuo'ya göre, Apple'ın ilk akıllı gözlük modelinin 2027 yılının ikinci çeyreğinde seri üretime geçmesi muhtemel.

EKRANSIZ TASARIM, DOKUNMATİK KONTROL

Bu yeni cihaz, kullanıcıların dokunmatik veya sesli komutlar kullanarak fotoğraf çekmesine, video kaydetmesine ve müzik dinlemesine imkan tanıyacak.

Ancak ilk nesil Apple gözlüğünün, entegre bir artırılmış gerçeklik (AR) ekranına sahip olmayacağı belirtiliyor.

HEDEF VISION PRO'DAN ÇOK DAHA YÜKSEK SATIŞ

Apple'ın 3 bin 499 dolarlık karma gerçeklik başlığı Vision Pro, sınırlı bir satış başarısı yakalarken, analistler akıllı gözlük modelinin çok daha başarılı olacağını öngörüyor.

Kuo, Apple'ın 2027 yılına kadar 3 ila 5 milyon veya daha fazla akıllı gözlük sevkiyatı yapmasını bekliyor.