Bilim insanları, en ilkel yıldızlardan birini keşfetti

Bilim insanları, Pictor II cüce galaksisinde PicII-503 adı verilen ve ikinci nesil olduğu belirlenen son derece nadir bir yıldız saptadı.

Kozmik arkeoloji niteliği taşıyan bu keşif, evrendeki ilk yıldızların ölüm süreçlerine dair somut kanıtlar sunuyor.

SAMANYOLU DIŞINDAKİ EN DÜŞÜK DEMİR ORANI

Keşfedilen bu yıldız Güneş'in içerdiği demir miktarının sadece 40 binde birine sahip olmasıyla öne çıkıyor.

Bu özellik, PicII-503'ü bugüne kadar Samanyolu galaksisi dışında gözlemlenen en ilkel yıldızlardan biri yapıyor.

DEVASA KARBON FAZLALIĞI DİKKAT ÇEKİYOR

Yıldızın demir eksikliğinin aksine karbon oranının Güneş'ten 1500 kat daha fazla olduğu tespit edildi.

Bu durum, ilk nesil yıldızların düşük enerjili süpernovalarla patladığı teorisini destekleyen önemli bir bulgu olarak görülüyor.

KOZMİK EVRİMİN İLK KAYITLARI

Araştırmacılar, bu yıldızın ilkel bir sistem içindeki ilk element üretimine dair eşsiz bir pencere açtığını belirtiyor.

PicII-503, evrenin kimyasal zenginleşme aşamalarını kaydeden bir zaman kapsülü görevi görüyor.

Keşif Karanlık Enerji Kamerası ile yapılan 54 gecelik titiz bir gözlem çalışmasının sonucunda gerçekleştirildi.

Verilerin analizi için Çok Büyük Teleskop ve Baade Magellan Teleskobu gibi gelişmiş sistemlerden yararlanıldı.