iPhone'lardaki klavye hatası iOS 26.4 ile çözülüyor

Apple, iPhone kullanıcılarının bir süredir şikayetçi olduğu yerleşik klavye sorununu çözmek için harekete geçti.

Şirketin yazılım notlarına göre, yakında çıkacak olan iOS 26.4 güncellemesi hızlı yazım sırasındaki klavye doğruluğunu iyileştirecek.

HIZLI YAZARKEN KARAKTER ATLAMA SORUNU BİTİYOR

Mevcut iOS sürümünde kullanıcılar hızlı yazı yazarken klavyeye dokunmalarına rağmen bazı harflerin ekrana yansımaması sorunuyla karşılaşıyordu.

Bu eksik karakterler, sistemin kelimeleri doğru tahmin edememesine ve otomatik düzeltme özelliğinin yanlış çalışmasına yol açıyordu.

SOSYAL MEDYADAKİ ŞİKAYETLER DİKKATE ALINDI

Reddit ve çeşitli internet sitelerinde, iOS 26 ile birlikte klavye deneyiminin çok daha kötüleştiğine dair sayısız şikayet bulunuyordu.

Yeni iOS 26.4 güncellemesiyle birlikte bu eksik harf sorunu giderilerek, yazım hatalarının ve kelimelerin yanlış yorumlanmasının önüne geçilmesi bekleniyor.