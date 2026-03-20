Milyonlarca iPhone kullanıcısı risk altında: DarkSword açığı tehlike saçıyor

Mobil güvenlik alanında öncü şirketlerden Lookout, iPhone kullanıcılarını tehdit eden gelişmiş bir iOS güvenlik açığı zinciri olan DarkSword'u keşfettiğini duyurdu.

Yapay zeka yetenekleriyle hızı artırılan bu yeni tehdit, siber saldırganların finansal kazanç elde etmek için mobil cihazları nasıl hedef aldığını gözler önüne seriyor.

HEDEFTE İPHONE KULLANICILARI VE KRİPTO CÜZDANLAR VAR

Araştırmalara göre DarkSword, iOS 18.4 ile 18.6.2 arasındaki sürümleri kullanan akıllı telefonları doğrudan hedef alıyor.

"Vur-kaç" taktiği kullanan bu zararlı yazılım, kripto para cüzdanları ve hassas kimlik bilgileri gibi verileri saniyeler içinde sızdırdıktan sonra tespit edilmemek için kendi izini siliyor.

Google ve iVerify iş birliğiyle yürütülen incelemeler, bu tehlikeli operasyonun muhtemelen Rusya bağlantılı UNC6353 altyapısı üzerine inşa edildiğini gösteriyor.

Gelişmiş veri sızdırma modüllerine sahip olan sistem, kurbanın ruhu bile duymadan ve geleneksel güvenlik önlemlerine yakalanmadan tüm verileri ele geçiriyor.

SAFARİ VE WEBGPU ÜZERİNDEN CİHAZA SIZIYOR

DarkSword, iOS güvenlik duvarını aşabilmek ve izinsiz kod çalıştırmak için Safari tarayıcısı ile WebGPU sistemlerindeki mevcut açıklardan faydalanıyor.

Cihaza yerleştikten sonra iCloud dosyalarından mesajlaşma uygulamalarına, konum geçmişinden Wi-Fi parolalarına kadar her şeye hızla erişim sağlıyor.

Uzmanlar, mobil cihazların kurumsal veriler ve finansal varlıklar için birincil kontrol merkezi haline gelmesiyle risklerin ciddi oranda arttığına dikkat çekiyor.

Gelişmiş mobil kötü amaçlı yazılımların artık sadece casusluk amacıyla değil, doğrudan para hırsızlığı amacıyla da kullanıldığı vurgulanıyor.

KORUNMAK İÇİN GÜNCELLEME ŞART

Bu yeni nesil mobil saldırılar kullanıcı etkileşimine neredeyse hiç ihtiyaç duymadan sessizce gerçekleşiyor.

Lookout uzmanları, bu tür yıkıcı saldırılardan korunmak için tüm kullanıcıların ve kurumların cihazlarını acilen desteklenen en güncel iOS sürümüne (18.7.3 veya 26.3 ve üzeri) yükseltmelerini tavsiye ediyor.