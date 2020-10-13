Apple'ın bu akşam tanıtacağı teknolojik ürünler

Apple, bu akşam düzenleyeceği etkinlikte yeni iPhone 12 modelleri ile birlikte bazı yeni ürünler de tanıtacak. İşte bu akşam karşımıza çıkmasını beklediğimiz Apple ürünleri.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle tedarik sorunları yaşayan Apple, merakla beklenen iPhone 12 serisini geciktirmek zorunda kaldı.

ABD'li şirket, yeni iPhone 12 serisinin tanıtım etkinliğini bu akşam TSİ 20.00'de gerçekleştirecek ve biz de etkinlikle ilgili son gelişmeleri sizlerle paylaşacağız.

Apple'ın yeni iPhone modelleri ile birlikte birkaç yeni ürün tanıtması bekleniyor. İşte bu akşam karşımıza çıkması beklenen Apple ürünleri:

5G TEKNOLOJİSİ

Apple, 5G konusunda rakiplerinin oldukça gerisinde kalsa da bu akşam tanıtacağı iPhone 12 modellerinde bu teknolojiye yer verecek. Ayrıca katılım davetiyesindeki "Hi, Speed" (Merhaba, Hız) ifadesi de bunun en büyük işareti.





4 YENİ iPHONE 12 MODELİ

Apple'ın bu akşam 4 yeni iPhone 12 modlei tanıtması bekleniyor. Bu modeller sırasıyla iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max olacak.

Yeni gelen bilgilere göre 6,1 inç ekrana sahip iPhone 12, 23 Ekim’de ve 799 dolar başlangıç fiyatıyla satışa sunulacak.

6,1 inçlik bir başka telefon olan iPhone 12 Pro ise 999 dolar başlangıç fiyatıyla 23 Ekim’de raflardaki yerini alacak.

5,42 inç ekran boyutuna sahip iPhone 12 mini ise 699 dolar başlangıç fiyatıyla 13 Kasım'da, serinin amiral gemisi telefonu 6,7 inçlik iPhone 12 Pro Max ise 1099 dolar başlangıç fiyatıyla 20 Kasım'da kullanıcılarla buluşacak.

A14 BIONIC İŞLEMCİ

Apple'ın bugüne kadar geliştirdiği en güçlü işlemci olan A14 Bionic, iPhone 12 modellerine güç verecek. Geçtiğimiz günlerde bu işlemciden güç alan yeni iPad Air'ı tanıtan Apple'ın, bu akşam işlemci hakkında daha detaylı bilgi vermesini bekliyoruz.

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