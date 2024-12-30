Apple'ın bu hafta gizemli bir duyuru yapması bekleniyor

Haber Merkezi
Apple, yeni yılın ilk hafta sonunda Apple TV+ ile ilgili bir duyuruda bulunacağını açıkladı.
"Kendiniz görün" sloganıyla yapılan tanıtımlarda, farklı Apple TV+ yapımlarından sahneler yer alıyor.
ÜCRETSİZ APPLE TV+ İHTİMALİ
Apple'ın "Kendiniz görün" sloganı, Apple TV+ içeriklerinin 4-5 Ocak tarihlerinde ücretsiz olarak sunulabileceği şeklinde yorumlanıyor.
2020 yılında da Apple, belirli Apple TV+ içeriklerini sınırlı bir süre için ücretsiz olarak erişime açmıştı.
Apple TV+, 2019 yılında yayın hayatına başlayan bir dijital içerik platformu. Platformda, birçok ödüllü film ve dizi bulunuyor.
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