Apple'ın bu hafta gizemli bir duyuru yapması bekleniyor

Haber Merkezi

Apple, yeni yılın ilk hafta sonunda Apple TV+ ile ilgili bir duyuruda bulunacağını açıkladı.

"Kendiniz görün" sloganıyla yapılan tanıtımlarda, farklı Apple TV+ yapımlarından sahneler yer alıyor.

ÜCRETSİZ APPLE TV+ İHTİMALİ

Apple'ın "Kendiniz görün" sloganı, Apple TV+ içeriklerinin 4-5 Ocak tarihlerinde ücretsiz olarak sunulabileceği şeklinde yorumlanıyor.

2020 yılında da Apple, belirli Apple TV+ içeriklerini sınırlı bir süre için ücretsiz olarak erişime açmıştı.

Apple TV+, 2019 yılında yayın hayatına başlayan bir dijital içerik platformu. Platformda, birçok ödüllü film ve dizi bulunuyor.