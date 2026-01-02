PS Plus abonelerine ocak ayında verilecek ücretsiz oyunlar

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

PlayStation kullanıcılarının vazgeçilmez abonelik servisi PS Plus, yeni yıla girerken oyuncuların yüzünü güldürecek ocak ayı listesini açıkladı.

Milyonlarca abonenin erişimine açılacak olan bu yeni paket, farklı türlerdeki popüler yapımları bir araya getiriyor.

HIZ TUTKUNLARI VE MACERA SEVERLER İÇİN ÖZEL SEÇKİ

Ocak ayında kütüphaneye eklenecek oyunların başında, yarış dünyasının sevilen serisi Need For Speed'in son oyunlarından Need For Speed Unbound (PS5) yer alıyor.

Bu yapıma, hem PS4 hem de PS5 kullanıcıları için sunulan platform oyunu Disney Epic Mickey: Rebrushed ve hayatta kalma temalı Core Keeper eşlik ediyor.

EXTRA VE DELUXE OYUNLARI YOLDA

Sadece Essential katmanı için duyurulan ve PS Store üzerindeki toplam değeri 4 bin TL'nin üzerinde olan bu oyunlar, tüm aboneler tarafından kütüphaneye eklenebilecek.

PS Plus Extra ve Deluxe aboneleri için sunulacak olan daha geniş oyun kataloğunun ise önümüzdeki günlerde Sony tarafından ayrıca açıklanması bekleniyor.