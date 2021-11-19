Apple'ın direksiyonsuz otomobili 2025'te geliyor

Apple, otonom elektrikli aracını geliştirme sürecinde epey yol katetti. Şirkete yakın kaynaklar, direksiyonsuz elektrikli aracın 2025'te satışa çıkacağını söylüyor.

Apple'ın, yıllardır üzerinde çalıştığı sürücüsüz araç projesi ile ilgili son zamanlarda gündem oldukça yoğun.

Project Titan olarak adlandırılan elektrikli ve otonom araç projesini oldukça gizli yürüten Apple, geçtiğimiz haftalarda BMW'nin i3 ve i8 programlarının yöneticisi olan Ulrich Kranz'ı transfer etmiş ve eski Tesla mühendisi Christopher Moore'u bünyesine katmıştı.

2025'TE SATIŞA ÇIKABİLİR

Gelen bilgilere göre Apple, ilk elektrikli otomobilinde kullanmayı planladığı işlemci üzerindeki temel çalışmaların büyük bir kısmını tamamladı.

ABD'li şirket, tam otonom sürüş teknolojisine sahip elektrikli otomobilini 2025'te piyasaya sürmeyi hedefliyor.

Gelen bilgilere göre otomobilde kullanılacak işlemci, Apple Silicon mühendislik grubu tarafından geliştirildi.

Apple, işlemciyi Kaliforniya'daki test araçları filosu ile gerçek dünya koşullarında test edecek. Şirketin hedefi, Tesla ve Waymo'dan daha güvenli sürüş deneyimi sunan bir araç ortaya çıkarmak.

DİREKSİYONU OLMAYACAK

Apple, üzerinde çalıştığı elektrikli araç modelinde direksiyona yer vermek istemiyor ve daha geniş bir iç mekan hedefliyor. Koltukların otomobilin yanlarına yerleştirilmesi ve birbirine bakması bekleniyor.

Otomobilin ön konsolunda, iOS benzeri bir kullanıcı arayüzü ile çalışacak büyük, iPad tarzı bir dokunmatik ekrana yer verileceği belirtiliyor.

BATARYALAR İÇİN GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Apple'ın çalışmaları devam eden elektrikli aracında kullanılmak üzere batarya üretimi için Çinli batarya üreticileri CATL and BYD ile yaptığı görüşmeler geçtiğimiz haftalarda askıya alınmıştı.

Konuya yakın olan üç kaynak, şirketlerin ABD'de yalnızca Apple için üretim yapacak ekip ve tesis kurmayı kabul etmemesi nedeniyle görüşmelerin sonlandığını söylemişti.