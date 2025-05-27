Apple'ın ekranlı HomePod'u yıl sonuna kadar piyasaya sürülebilir

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Apple'ın, akıllı ev yönetimi için yeni bir ürün üzerinde çalıştığı ve bu ürünün yıl sonuna doğru duyurulabileceği belirtiliyor.

Bloomberg'den Mark Gurman'ın haberine göre, akıllı ev merkezi olacağı söylenen cihazın kare şeklinde bir ekrana sahip olması ve Apple Intelligence desteği sunması bekleniyor.

Ayrıca Apple'ın yapay zeka girişimlerinden biri olan Siri ve App Intents kulllanması planlanan bu cihaz, Siri ve HomeKit yeteneklerinin komuta merkezi olarak görev yapacak.

TASARIM VE TEKNİK ÖZELLİKLER

Apple'ın bir sonraki akıllı ev merkezinin birçok özellik sunması bekleniyor. Bunlar arasında çerçeveli 7 inçlik bir ekran ve üstünde bir kamera yer alıyor.

Cihazda ayrıca dahili şarj edilebilir bir pil bulunacak ve "homeOS" adı verilen yeni bir işletim sistemi kullanılacak. Yeni HomePod, FaceTime gibi video uygulamaları ile birçok Apple uygulamasını da destekleyecek.