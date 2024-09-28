Apple'ın en ince telefonu iPhone 17 Air nasıl olacak: İşte beklenen özellikler Gelen bilgilere göre Apple, gelecek yıl tanıtacağı iPhone 17 serisinde "Plus" modeli yerine iPhone 17 Air modeline yer verecek. Şimdiye kadarki en ince iPhone olması beklenen telefonun beklenen özelliklerine yakından bakıyoruz.

Haber Merkezi

Apple'ın, 2025 yılında piyasaya süreceği iPhone 17 serisinde "Plus" modelini kaldıracağı ve yerine "Slim" adında yeni bir model sunacağı söylentileri vardı.

Bu söylentiler, analistlerin ve sızıntıların iddialarına dayanıyor ve şu anda Apple tarafından resmi bir açıklama yapılmadı.

Analistler, şimdi de Slim modelin isminin "Air" olacağını söylüyor. iPhone 17 Air, performanstan çok görünüme önem veren kullanıcılara hitap edecek.

EN İNCE iPHONE OLACAK

Telefonun özellikleri ise şu an için belli olmasa da ultra ince bir tasarımla geleceği söyleniyor.

İPhone 17 ile iPhone 17 Pro arasına konumlandırılacak ve önemli ölçüde daha ince bir tasarıma sahip olacak yeni telefon, titanyum yerine alüminyum kasa kullanacak.

Şu an için bilinenler arasında; 6.6 inç ekran, A19 Pro çip yerine standart A19 çip, tek arka kamera ve Apple tasarımı 5G işlemci bulunuyor.

Apple’ın dinamik ada olarak adlandırdığı çentik bölümü iPhone 17 Air modelinde daha dar olacak.

Apple’ın daha ince telefon için farklı tasarımları test ettiği söyleniyor. Bu nedenle şu an için net bir tasarım yok.

iPhone 17 Air isimli yeni model, şimdiye kadar iPhone’larda hiç görmediğimiz bir kamera tasarımına sahip olacak.

Apple’ın arka kameraları Google Pixel 9 Pro’da olduğu gibi cihazın üst orta bölümüne taşıyabileceği söyleniyor.

SERİNİN EN PAHALI MODELİ OLABİLİR

iPhone 17'nin 799 dolar, iPhone 17 Air'ın yaklaşık 1299 dolar, iPhone 17 Pro’nun 1099 dolar ve iPhone 17 Pro Max’in 1199 dolar olması bekleniyor. Bu da iPhone 17 Air modelini serinin en pahalısı yapıyor.

Air modelinin önemli derecede Pro modellerden pahalı olacağı söylentisi, şimdilik akıllarda büyük soru işaretleri bırakıyor.