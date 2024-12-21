Apple'ın en ince telefonu olacak: iPhone 17 Air üretimi başlıyor

Haber Merkezi

Apple, uzun zamandır beklenen iPhone 17 Air modelini yakında seri üretime geçirebilir.

DigiTimes'ın haberine göre, iPhone 17 Air (veya iPhone 17 Slim) "Yeni Ürün Tanıtımı" aşamasına girdi.

Bu aşamada, potansiyel üreticiler cihazın tasarımını inceliyor ve seri üretime uygunluğunu değerlendiriyor.

ÜRETİMDE ZORLUKLAR

iPhone 17 Air, özellikle ince tasarımı nedeniyle üretimde bazı zorluklar yaratabilir. Üreticilerin, Apple'ın tasarım hedeflerini karşılamak için yeni yöntemler geliştirmesi gerekebilir.

iPhone 17 Air, Apple'ın katlanabilir iPhone planları için de bir öncü olabilir. Telefonun ince tasarımı ve ekran teknolojisi, katlanabilir iPhone'larda da kullanılabilecek.

DigiTimes, haberini tedarik zinciri kaynaklarına dayandırıyor. Apple'ın üretim planlarını tedarikçilerle paylaşması, bu tür sızıntıların ortaya çıkmasına neden olabiliyor.

Apple, henüz iPhone 17 Air hakkında resmi bir açıklama yapmadı. Telefonun özellikleri ve çıkış tarihi hakkında daha fazla bilgi, önümüzdeki aylarda ortaya çıkabilir.