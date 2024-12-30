Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

Haber Merkezi

iPhone 17 Slim (iPhone 17 Air) hakkında birçok soru işareti bulunuyor. Telefonun adı, fiyatı ve özellikleri henüz net değil.

Ancak, Technizo Concept tarafından hazırlanan bir konsept videosu, iPhone 17 Slim'in olası tasarımını gözler önüne seriyor.

İNCE TASARIM

iPhone 17 Slim, sadece 5 mm kalınlığında ultra ince bir tasarıma sahip olacak. Bu, onu bugüne kadarki en ince iPhone modeli yapacak.

iPhone 17 Slim, Google Pixel telefonlarına benzer şekilde yatay olarak yerleştirilmiş bir arka kamera dizilimine sahip olacak.

Konsept videoda, iPhone 17 Slim'in daha küçük bir Dinamik Ada ile geldiği görülüyor. Bu, iPhone 17 Pro modellerinde de beklenen bir değişiklik.

EKRAN ÖZELLİKLERİ

iPhone 17 Slim, 6,65 inç OLED ProMotion ekrana sahip olacak. Değişken yenileme hızı sayesinde, ekran 1 Hz ile 120 Hz arasında geçiş yapabilecek.

iPhone 17 Slim'in A19 Pro işlemci, 8 GB RAM ve Wi-Fi 8 desteği gibi özelliklerle gelmesi bekleniyor.

Telefonun, Eylül 2025'te diğer iPhone 17 modelleriyle birlikte tanıtılacağı tahmin ediliyor.