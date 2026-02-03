Apple'ın gizli planı ortaya çıktı: Katlanabilir iPhone Flip geliyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Apple, en büyük rakibi Samsung ile rekabeti artırmak ve ürün portföyünü çeşitlendirmek için iPhone Flip olarak anılan yeni bir katlanabilir tasarım formunu değerlendiriyor.

Teknoloji devi, bu yeni cihazı piyasaya sürmeden önce, bu yılın ilerleyen aylarında iPhone 18 serisiyle birlikte tanıtılması beklenen ilk katlanabilir amiral gemisi iPhone Fold'un performansını görmek istiyor.

iPHONE FOLD BELİRLEYİCİ OLACAK

Bloomberg'den Mark Gurman'a göre Apple, ilk katlanabilir modelinin pazarda gerçek bir talep yaratacağına ve bu kategoriyi canlandıracağına inanıyor.

Şirket, kullanıcıların geleneksel iPhone'ların yanı sıra farklı şekil ve boyutlara ilgi göstermesi durumunda iPhone Flip projesini ekonomik olarak uygulanabilir bir adım olarak görüyor.

DAHA UCUZ BİR ALTERNATİF OLABİLİR

Daha önce 2028 yılında piyasaya sürülebileceği konuşulan iPhone Flip'in, iPhone Fold modeline kıyasla daha uygun fiyatlı olması, ancak daha az işlevsellik sunması bekleniyor.

Apple yönetimi, karmaşık bir ürün gamı oluşturup kendi satışlarını baltalamamak adına, Flip modelinin üretim kararını ilk katlanabilir cihazın başarısına endekslemiş durumda.