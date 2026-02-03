Telegram’ın kurucusu: Fransa'da ifade özgürlüğü çelişkili

- Telegram’ın CEO’su Pavel Durov, Fransa'nın sosyal medya politikalarını eleştirip ifade özgürlüğüyle çeliştiğini belirtti.
- Durov, Fransa'nın sosyal ağlara yönelik cezai baskı uyguladığını ve bu adımların ifade özgürlüğüyle bağdaşmadığını savundu.
- Fransa'nın özgürlük iddiasını zedelediğini söyleyen Durov, Avrupa Birliği'ndeki dijital kısıtlamaların arttığını iddia etti.
Telegram’ın kurucusu ve CEO’su Pavel Durov, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Fransa’ya yönelik sert eleştirilerde bulundu. Durov, Fransa’nın sosyal ağlara karşı cezai uygulamalarla baskı kurduğunu öne sürerek, “İnsanlara belli ölçüde özgürlük tanıyan, tüm sosyal ağlara cezai açıdan zulmeden dünyadaki tek ülke Fransa’dır.” ifadelerini kullandı.
PARİS'TEKİ OFİS BASKINI TEPKİSİ
Açıklamasında Fransa polisinin X’in Paris ofisine yönelik baskınını hatırlatan Durov, bu tür uygulamaların ifade özgürlüğüyle bağdaşmadığını savundu. Durov, söz konusu adımların Fransa’nın özgürlükler konusundaki iddiasını zedelediğini dile getirdi.
MACRON VE "DİJİTAL GULAG" ELEŞTİRİSİ
Pavel Durov, Fransa hükümetini daha önce de hedef almıştı. Durov, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, Avrupa Birliği’ni çevrim içi eleştirileri bastırmak amacıyla “dijital Gulag”a dönüştürmeye çalıştığını ileri sürerek, dijital alandaki kısıtlamaların giderek arttığını savunmuştu.