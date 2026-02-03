MKE’den Mehmetçik'e KBRN kalkanı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ (MKE), Türk Silahlı Kuvvetleri için ürettiği silah ve mühimmatların yanı sıra Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) tehditlere yönelik geliştirdiği koruyucu ekipmanlarla da dikkat çekiyor. MKE bünyesindeki AR-GE laboratuvarlarında yüksek teknolojiyle geliştirilen yerli ve milli ürünler, KBRN riski bulunan bölgelerde görev yapan personelin güvenliğini üst seviyeye taşıyor.

ZORLU ŞARTLARA UYGUN, ESNEK TASARIM

İki fonksiyonel katman teknolojisi esas alınarak geliştirilen ve dört farklı model üzerinden tasarlanan KBRN kıyafetleri, sekiz ayrı ürün konfigürasyonuyla farklı görev profillerine uyum sağlıyor. Buhar, sıvı ve partikül halindeki savaş ajanlarına karşı etkin bariyer oluşturan kıyafetler, taktik operasyonlarda ergonomi ve hareket kabiliyetini koruyacak şekilde tasarlandı.

Diz, dirsek, sırt ve temas bölgeleri güçlendirilen ekipmanlar; aşırı sıcak ve soğuk hava koşulları ile zorlu çevresel şartlarda uzun süreli ve güvenli kullanım imkânı sunuyor. Çok katmanlı aktif karbon teknolojisiyle üretilen sistem, kesintisiz koruma sağlıyor.

GENİŞ SICAKLIK ARALIĞINDA SOLUNUM GÜVENLİĞİ

MKE tarafından geliştirilen KBRN Nefes Gaz Maskesi, düşük aerosol geçirgenliği ve buğu önleyici panoramik cam yapısıyla eksi 30 ile artı 50 derece arasındaki sıcaklıklarda görüş kabiliyetinden ödün vermeden solunum güvenliği sağlıyor.

Yüksek kimyasal dayanıklılığa sahip KBRN Koruyucu Eldivenler, artırılmış parmak ucu hassasiyetiyle yağmur, çamur ve düşük sıcaklık gibi olumsuz hava koşullarında operasyonel kontrolü destekliyor. Kimyasallara karşı dirençli KBRN Koruyucu Bot Kılıfları ise ayarlanabilir yapısıyla ıslak ve kirli zeminlerde personelin hareket kabiliyetini artırıyor.

NATO STANDARTLARINDA ÜRETİM

Farklı görev ve kullanıcı ihtiyaçları dikkate alınarak tasarlanan kıyafetlerde, el ve ayak bileklerinde uygulanan çift katmanlı koruma sıvı ve buhar girişine karşı ek güvenlik sağlıyor. Sırt bölümünde yer alan acil tahliye aparatı ise operasyon sırasında hızlı müdahale ve yaralı tahliyesine imkân tanıyor.

Tamamı NATO standartlarına uygun olarak geliştirilen KBRN koruyucu ekipmanlar, Türkiye’nin bu alandaki yetkinliğini ileri seviyeye taşırken, güvenlik güçlerine her türlü senaryoya hazır olma kabiliyeti kazandırıyor.