Bilim insanları, bal arılarından ilham alarak GPS sistemleri geliştiriyor

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte artan güç tüketimi ve soğutma sorunlarına çözüm arayan araştırmacılar, rotayı doğanın en usta navigatörlerine çevirdi.

Avrupa Birliği'ndeki bir bilim ekibi, bal arılarının beyni gibi çalışan ve inanılmaz derecede düşük güç tüketen GPS çipleri geliştirmek için çalışmalara başladı.

MUAZZAM ENERJİ VERİMLİLİĞİ

InsectNeuroNano ekibi, bir tohum tanesinden daha büyük olmayan ve sadece mikrovat seviyesinde enerji harcayan işlemcilerle modern teknolojinin sınırlarını zorlamayı hedefliyor.

Bir bal arısı saniyede trilyonlarca işlem yapıp kusursuz navigasyon sağlarken, benzer iş yükünü yapan modern bir işlemci arıdan tam bir milyon kat daha fazla güce ihtiyaç duyuyor.

Lund Üniversitesi öncülüğündeki araştırmacılar, geleneksel yapay zeka yöntemleri yerine ışığı yönlendiren nanofotonik devreler kullanarak doğal zekayı taklit etmeye odaklanıyor.

Bu özel teknoloji sayesinde, harici bir işlem gücüne veya ek yüke ihtiyaç duymadan konum belirleyebilen son derece verimli çipler tasarlanıyor.

Projenin başarılı olması durumunda geliştirilen teknolojiler; kirliliği temizleyen, inşaat yapan veya tozlaşmayı artıran otonom mikro robotlarda kullanılabilecek.

Ancak uzmanlar, laboratuvardaki prototiplerin gökyüzünde dolaşan robot sürülerine dönüşmesi için yaklaşık on yıllık bir geliştirme sürecine ihtiyaç duyulduğunu belirtiyor.