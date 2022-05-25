Apple'ın iPhone geliştirme programı Çin'deki karantina nedeniyle zora girdi

Apple'ın iPhone geliştirme programı, Çin'deki karantina nedeniyle zor günler geçiriyor. İşte Çin'deki son durum...

Çin'de vaka sayılarındaki hızlı artış ve karantina kararları, ülkedeki dev şirketleri zor durumda bırakıyor.

Geçtiğimiz haftalarda Apple tedarikçisi Foxconn'un üretimi durdurmasının ardından bir hamle de Tayvanlı Pegatron'dan gelmiş ve üretim askıya alınmıştı.

iPhone üretimi etkileniyor

Nikkei'nin çarşamba günü bildirdiğine göre Apple, Çin'deki sıkı koronavirüs karantinalarının yeni iPhone'lardan en az birinin programını engellemesinin ardından, tedarikçilerine iPhone geliştirmeyi hızlandırmalarını söyledi.

Finans ve üretim merkezi Şanghay, şu anda yedinci haftasında olan şehir çapında bir kilitlenme nedeniyle büyük ölçüde felç olmaya devam ederken, Pekin karantina önlemlerini daha da artırdı.

Apple, koronavirüs karantinalarının Çin'deki üretimi ve talebi sekteye uğratması ve Ukrayna'daki savaşın tedarikleri ciddi şekilde etkileyeceğini söylemişti.

4 ila 8 milyon arz açığı yaşanabilir

Apple CEO’su Tim Cook; mevcut çeyrekte yaşanan bileşen sıkıntıları, Çin’de yaşanan koronavirüs kapanmaları, döviz kuru zayıflıkları, Rus satışlarının durması ve enflasyon nedeniyle 4 milyar ila 8 milyar dolar arasında bir arz açığı yaşanabileceği daha önce açıklamıştı.

iPhone fiyatları zamlanabilir

Sonbaharda iPhone 14 serisi piyasaya çıktığında iPhone fiyatlarının, dünya genelinde artabileceği belirtiliyor.

Apple'ın, iPhone 14 modellerini önümüzdeki eylül ayında tanıtması bekleniyor. Ancak şirketin yaşadığı sorunlar, tarihin en pahalı iPhone'larını karşımıza çıkarabilir.

Eğer Apple için işler daha da kötüleşirse, mevcut modellerde de fiyat artışları yaşanabilir.