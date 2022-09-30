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    Apple’ın karma gerçeklik gözlüğüne ait yeni bilgiler geldi

    Apple’ın uzun yıllardır üzerinde çalıştığı AR/VR gözlüğünün yapımı neredeyse tamamlandı. Analistlere göre yeni cihaz, ocak ayında karşımıza çıkacak.
    • Haber Merkezi
    • 30.09.2022 - 09:29
    • Güncelleme : 30.09.2022 - 09:30
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    Apple’ın karma gerçeklik gözlüğüne ait yeni bilgiler geldi

    Sanal gerçeklik başlıkları, her ne kadar yıllardır hayatımızda olsa da maliyetin yüksek olması ve içerik azlığı nedeniyle çok fazla ilgi görmemişti.

    Son zamanlarda ise metaverse girişimlerinin yaygınlaşması nedeniyle sanal gerçeklik başlıklarına olan ilgi hızlı bir şekilde artıyor.

    Apple, 2030'a kadar birden fazla giyilebilir cihazı piyasaya sürmeyi hedefliyor. Bu cihazlardan bir tanesi de VR/AR gözlük seti.

    Her ne kadar şirket, bu konu hakkında resmi bir açıklama yapmasa da her geçen sürede yeni sızıntılar ortaya çıkıyor.

    APPLE VR

    Apple'ın yeni başlığı neler sunacak

    Son gelen bilgilere göre Apple, ürünlerde tam 3.500 ppi (inç başına piksel) değerine sahip bir ekran kullanmak istiyor. Şirket, Samsung ve LG Display'den OLEDoS ( OLEDoS ) paneller istedi.

    Mark Gurman, Apple’ın ilk başlığa Apple Reality Pro adını vereceğini iddia etmişti. Gurman’a göre Apple bu alanda en az üç cihaz üzerinde aktif olarak geliştirme çalışmaları yapıyor. Bu cihazlar şirket içinde “N301,” “N602” ve “N421” kod adlarıyla geçiyor.

    Apple’a yakın kaynakları ile bilinen ünlü analist Ming-Chi Kuo, Apple’ın AR/VR karma gözlüğünün önemli testleri geçtiğini ve ağustos/eylül ayında seri üretime geçeceğini belirtti. Ayrıca Kuo, cihazın Ocak 2023’te tanıtılmasını beklediğini söyledi.

    spple ar vr

    Kuo, Apple’ın karma gerçeklik gözlüğünün şimdiye kadar tasarlanmış en karmaşık Apple ürünü olacağını ve sektörü tamamen değiştireceğini söylüyor.

    Kuo, Apple’ın gözlüğünün tanıtılmasının ardından birçok firmanın Apple ile yarışmak için AR/VR gözlüklerine odaklanacağını ve bu sayede sektörün hızla gelişeceğini de sözlerine ekledi.

    Sektörde fark yaratması beklenen yeni başlığın, bin ila 3 bin dolar arasında bir fiyatlandırmaya sahip olacağı düşünülüyor.


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