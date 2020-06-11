Apple'ın piyasa değeri 1.5 trilyon doları geçti

Apple, 1.5 trilyon dolar piyasa değerine ulaşan ilk ABD şirketi olmayı başardı.

Geçtiğimiz yıl düşük iPhone satışlarından dert yanan Apple, yıl sonuna doğru yeniden toparlanmış ve Ocak 2020'de en yüksek piyasa değerine ulaşmıştı.

Ardından Çin'de başlayan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını nedeniyle dünya genelindeki tüm mağazalarını kapatmak zorunda kalan Apple, salgından ciddi şekilde etkilendi.

Koronavirüsün bazı bölgelerde etkisini yitirmesi nedeniyle mağazalarını yeniden açan Apple, piyasa değerini yeniden artırmayı başardı.

1.5 TRİLYON DOLARLIK PİYASAYA DEĞERİNE ULAŞTI

Apple hisseleri, dün gösterdiği yüzde 2'lik yükselişle tüm zamanların en yüksek noktasına ulaştı ve şirketin değeri 1.53 trilyon dolara kadar çıktı. Böylece Apple, ABD'nin ilk 1.5 trilyon dolarlık şirketi oldu.

Şu anda piyasada bulunan yaklaşık 4.3 milyar Apple hissesi, hisse başına 352 dolardan işlem görüyor.

APPLE'A EN ÇOK YAKLAŞAN DİĞER ŞİRKETLER

Diğer şirketlerin piyasa değerlerine baktığımızda, 1.48 trilyon dolar değere sahip Microsoft'un ikinci sırada olduğunu görüyoruz. Üçüncü sırada 1.32 trilyon dolar değerle Amazon yer alırken, Google'ın çatı şirketi Alphabet'in değeri ise 997 milyar dolar.



