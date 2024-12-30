Apple'ın piyasa değeri 4 trilyon dolara yaklaşıyor

Haber Merkezi

Apple, tarihi bir rekora imza atmaya hazırlanıyor. Cuma günü 255,65 dolar ile kapanan Apple hisseleri, şirketin piyasa değerini 3,87 trilyon dolara çıkardı.

Apple'ın 4 trilyon dolarlık değere ulaşması için hisse senedinin 264,28 dolara ulaşması gerekiyor.

PİYASA DEĞERİNDE ZİRVEDE

Apple, piyasa değeri açısından rakiplerinin çok önünde. Nvidia, Microsoft, Amazon ve Alphabet gibi diğer dev şirketler Apple'ın gerisinde kalıyor.

Nvidia: 3,36 trilyon dolar

Microsoft: 3,2 trilyon dolar

Amazon: 2,35 trilyon dolar

Alphabet: 2,37 trilyon dolar

APPLE INTELLIGENCE ETKİSİ

Apple'ın hisseleri, Apple Intelligence yapay zeka teknolojisinin getirisinden yararlandı. Wall Street, Apple'ın yapay zeka alanındaki çalışmalarını olumlu karşılıyor.

TARİHİ YÜKSELİŞ

Apple, Ağustos 2018'de 1 trilyon dolarlık değere ulaşan ilk ABD şirketi olmuştu. Ağustos 2020'de 2 trilyon doları, Ocak 2022'de ise 3 trilyon doları geçerek tarihe geçmişti.

1980'LERDEN BUGÜNE

Apple, Aralık 1980'de 22 dolardan halka arz edilmişti. Hisse bölünmeleri hesaba katıldığında, halka arzda 1.000 dolarlık Apple hissesi alan birinin bugünkü hisselerinin değeri 2 milyon 576 bin 952 dolar olacaktı.