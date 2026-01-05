Apple'ın son teknoloji ürünü 2nm çipi, iPhone 18 Pro'nun fiyatını artırabilir

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Apple’ın yakında piyasaya süreceği amiral gemisi modelleri iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max, öncekilere göre daha yüksek bir fiyat etiketiyle gelebilir.

Tayvan kaynaklı raporlara göre bu potansiyel artış, TSMC’nin gelişmiş 2nm teknolojisiyle üretilecek A20 serisi yonga setlerinin yüksek maliyetinden kaynaklanıyor.

ÜRETİM MALİYETLERİNDE CİDDİ ARTIŞ VAR

Mevcut 3nm çiplerine kıyasla önemli performans ve güç verimliliği sunan 2nm teknolojisine geçiş, üretim tarafında ciddi bir maliyet artışını beraberinde getiriyor.

Rapora göre 2nm işlemle üretilen 12 inçlik bir silikon levhanın maliyeti, 20 bin dolar seviyesindeki 3nm muadillerinden yaklaşık 30 bin dolara yükselmiş durumda.

İŞLEMCİ BİRİM FİYATI KATLANIYOR

Apple'ın A20 veya A20 Pro yonga setinin birim maliyetinin, iPhone 18 serisi için 280 dolara kadar çıkabileceği öngörülüyor.

Bu rakam, A19 Pro işlemcisine kıyasla yaklaşık yüzde 87'lik bir artışa ve önceki nesillere göre büyük bir sıçramaya yol açacak.

Yeni işlemci maliyetlerinin yanı sıra iPhone 18 Pro modellerinde Dynamic Island yerine ekran altı Face ID teknolojisine sahip delikli bir selfie kamerasının kullanılması bekleniyor.

Ayrıca cihazlarda tek tonlu renk kaplaması ve alan derinliği üzerinde daha fazla kontrol sağlayan değişken diyaframlı ana lens gibi yeniliklerin yer alacağı belirtiliyor.