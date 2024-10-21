Apple'ın uydu üzerinden yol yardımı özelliği bir ülkede daha kullanıma sunuldu

Haber Merkezi

Geçtiğimiz yıl eylül ayında tanıtılan ve ilk olarak ABD'de kullanıma sunulan uydu üzerinden yol yardımı, iPhone kullanıcılarının hücresel kapsama alanı dışında kaldıklarında bile yardım çağırmalarına olanak sağlıyor.

Bu özellik, araçlarıyla ilgili sorun yaşayan ve telefon sinyali bulamayan sürücüler için büyük bir kolaylık sunuyor.

İNGİLTERE'DEKİ İPHONE KULLANICILARI İÇİN MÜJDE

Apple, bu hayat kurtarıcı özelliği şimdi İngiltere'ye de getirdi. İngiltere'deki iPhone 14 ve üzeri model sahipleri, Wi-Fi veya mobil ağa erişimleri olmasa bile uydu üzerinden yol yardımı özelliğini kullanarak yardım isteyebilecekler.

Söz konusu özelliğe, Kontrol Merkezi'nin Mobil Veri bölümünden veya Ayarlar uygulamasındaki Uydu seçeneğinden erişilebiliyor.

Özelliği etkinleştirdiğinizde, bir uyduya nasıl bağlanacağınıza dair talimatlar ve aracınızla ilgili sorunu belirlemenizi sağlayan kısa bir anketle karşılaşıyorsunuz.

Apple, İngiltere'de bu hizmeti Green Flag ile iş birliği yaparak sunuyor. iPhone kullanıcıları, iOS 17 veya üzeri bir sürümü kullanmaları koşuluyla, Green Flag'in yol yardım hizmetlerinden faydalanabiliyorlar.

iPhone 14 ve üzeri modellerde uydu üzerinden yol yardımı özelliği, cihazın etkinleştirilmesinden sonraki iki yıl boyunca ücretsiz olarak kullanılabiliyor.

Ancak, Green Flag tarafından sunulan yol yardım hizmetleri için ayrıca bir ücret ödemek gerekiyor.