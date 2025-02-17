Apple'ın uygun fiyatlı telefonu iPhone SE 4, 64GB depolama ile gelecek

Haber Merkezi

Apple'ın uygun fiyatlı telefonu iPhone SE'nin dördüncü nesli, 19 Şubat'ta düzenlenecek bir etkinlikle tanıtılacak.

iPhone SE 4 veya iPhone SE (2025) olarak adlandırılan telefonun 499 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulması bekleniyor.

64 GB DEPOLAMA ALANI

Sızdırılan bilgilere göre, iPhone SE 4'ün başlangıç modeli 64 GB dahili depolama alanına sahip olacak. Bu, 2025 standartları için oldukça düşük bir kapasite olarak değerlendiriliyor.

Yeni iPhone SE 4, fiziksel Touch ID düğmesi olmadan tam ekran tasarıma sahip olacak. Bu, Apple'ın giriş seviyesi bir iPhone'da ilk kez böyle bir tasarım kullandığı anlamına geliyor.

iPhone SE 4, 6,06 inç büyüklüğünde ve 60 Hz yenileme hızına sahip bir LTPS OLED ekrana sahip olacak. Telefon, Apple A18 yonga seti ile güçlendirilecek.

Telefon, Lightning bağlantı noktasını terk ederek USB-C şarjına geçiş yapacak. Bu değişiklik, AB'nin USB-C standardını zorunlu kılmasından sonra beklenen bir adımdı.

KAMERA

iPhone SE 4, tek bir 48 MP arka kameraya sahip olacak. Bu, önceki modellere göre önemli bir yükseltme olarak değerlendiriliyor.

iPhone SE 4'ün 64 GB'lık depolama alanı, bazı kullanıcılar için endişe verici olabilir. iOS 18 ve sistem uygulamaları yaklaşık 17 GB, Apple Intelligence ise 7 GB yer kaplıyor. Bu da kullanıcılara sadece 40 GB'lık kullanılabilir alan bırakıyor.