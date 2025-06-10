Apple'ın yapay zeka destekli pil yönetim sistemi iPhone 17 Air ile gelecek

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Apple'ın merakla beklenen yapay zeka (AI) tabanlı pil yönetim sisteminin, gelecek yıl piyasaya sürülmesi beklenen iPhone 17 Air ile birlikte tanıtılacağı konuşuluyor.

iOS 26 ile birlikte gelmesi öngörülen bu yeni sistem, mevcut pil yönetim sürecini kullanıcının günlük alışkanlıklarına göre akıllıca uyarlayacak.

YAPAY ZEKA DESTEKLİ PİL YÖNETİMİ

Yeni Apple Intelligence özelliği, mevcut optimize edilmiş şarj sistemini kullanıcının günlük rutinini analiz ederek daha akıllı hale getirecek.

Örneğin, bir kullanıcının takviminde sabah erken saatlerde bir toplantı varsa, iPhone 17 Air bunu algılayarak yüzde 80'den sonraki yavaş şarj sürecini normalden daha erken tamamlayacak.

Bu sayede kullanıcılar, önemli etkinlikler veya randevular öncesinde cihazlarının tam şarj olduğundan emin olabilecekler. Bu kişiselleştirilmiş yaklaşım, pil sağlığını korurken kullanıcıya maksimum kolaylık sağlamayı hedefliyor.

TASARIM VE BATARYA TEKNOLOJİSİ SÖYLENTİLERİ

Söylentilere göre, iPhone 17 Air seleflerinden daha ince olacak ve yalnızca 5,5 mm kalınlığında bir kasaya sahip olacak. Ayrıca 6.6 inç veya 6.7 inç boyutlarında daha büyük bir ekranla gelmesi bekleniyor.

Cihazın ultra ince yapısına rağmen, daha verimli şarj için geliştirilmiş silikon anot pil teknolojisini entegre ederek beklenenden daha iyi bir pil ömrü sunabileceği de konuşuluyor. Bu, incelik ve uzun pil ömrünü bir araya getirecek önemli bir mühendislik başarısı olabilir.