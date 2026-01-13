Eski Google CEO'sundan Hubble'a rakip: Lazuli Teleskobu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Eski Google CEO'su Eric Schmidt ve eşi, Schmidt Sciences vakfı aracılığıyla tarihin en iddialı özel astronomi projelerinden birine imza atıyor.

Çift, Amerikan Astronomi Derneği toplantısında Eric ve Wendy Schmidt Gözlemevi Sistemi adını verdikleri dört yeni nesil teleskobun finansmanını sağlayacaklarını açıkladı.

İLK ÖZEL UZAY GÖZLEMEVİ: LAZULI

Sistemin en dikkat çeken parçası olan Lazuli, tarihteki ilk özel sermayeli uzay gözlemevi olma özelliğini taşıyor.

NASA’nın ünlü Hubble Uzay Teleskobu'ndan yüzde 70 daha büyük bir ışık toplama alanına sahip olan teleskop, 3,1 metre çapında tasarlandı.

Lazuli’nin 2029 yılında fırlatılması ve Ay yörüngesiyle uyumlu bir noktaya yerleştirilmesi planlanıyor.

Gelişmiş cihazlarla donatılacak olan teleskop, ötegezegenlerin atmosferlerini incelemek ve süpernovaları modellemek için kullanılacak.

DÜŞÜK MALİYETLİ YÜKSEK TEKNOLOJİ

Projenin genel müdürü Pete Klupar, bu devasa girişimi üç yıl içinde ve inanılmaz derecede düşük bir maliyetle tamamlamayı hedeflediklerini belirtti.

Lazuli, NASA’nın gelecekteki görevlerini tamamlayıcı bir rol üstlenerek kozmik genişleme araştırmalarına katkı sağlayacak.

Schmidt Gözlemevi Sistemi sadece uzayla sınırlı kalmayıp, yer tabanlı üç yenilikçi tesisi de bünyesinde barındırıyor.

Kuzey Carolina Üniversitesi liderliğindeki Argus Dizisi, 1200 küçük teleskoptan oluşarak kuzey gökyüzünün tamamını saniyeler içinde görüntüleyebilecek.

Nevada'da kurulacak Derin Senoptik Dizi ise radyo dalga boylarını tarayarak kara delikleri ve galaksi merkezlerini araştıracak.

Arizona Üniversitesi'ndeki LFAST sistemi de modüler yapısıyla esnek takip spektroskopisi yaparak maliyetleri düşürecek.

Bu girişim başarılı olduğu takdirde, özel sektörün uzaya erişimde yarattığı devrim bilimsel araştırmalara da taşınmış olacak.