Apple'ın yapay zeka sözlerini tutmaması kullanıcıları endişelendirdi

Haber Merkezi

Apple, yapay zeka alanındaki iddialı hamleleriyle teknoloji dünyasında büyük yankı uyandırmıştı.

Özellikle, Siri'nin daha akıllı hale geleceği, kişisel bağlamı anlayacağı ve uygulamalarla daha iyi çalışacağı yönündeki vaatler, iPhone kullanıcılarını heyecanlandırmıştı. Ancak, zamanla bu vaatlerin birçoğunun ertelenmesi, hayal kırıklığına ve şüpheye yol açtı.

TUTULMAYAN VAATLER VE ERTELEMELER

Apple'ın WWDC 2024 etkinliğinde tanıttığı Apple Intelligence özellikleri, başlangıçta büyük bir heyecan yaratmıştı. Ancak, şirketin bu özellikleri zamanında sunamaması, güven kaybına neden oldu.

Siri için sergilenen birçok yapay zeka numarasının gelecek yıla ertelenmesi, Apple'ın yapay zeka alanında gerçekten rekabet edip edemeyeceği sorusunu gündeme getirdi. Özellikle, uzun süredir Apple'ı takip eden yayınlar ve muhabirler bile hayal kırıklıklarını dile getirdi.

iPHONE SATIŞLARINA ETKİSİ

Apple'ın yapay zeka vaatlerini yerine getirememesi, yeni iPhone modellerine olan ilgiyi de olumsuz etkiliyor.

Şirketin tedarikçilerine daha düşük satış tahminleri vermesi, yapay zeka özelliklerinin beklenen ilgiyi görmeyeceğinin bir işareti olarak yorumlanıyor. Bu durum, Apple'ın gecikmelere yönelik tepkileri öngördüğünü ve buna göre önlem aldığını gösteriyor.

REKABETTE GERİ KALMA RİSKİ

Teknoloji dünyasında yapay zeka yarışının hız kazandığı bir dönemde, Apple'ın rakiplerine ayak uyduramaması, şirketin geleceği açısından önemli bir risk oluşturuyor.

Google, OpenAI ve diğer şirketlerin yapay zeka alanındaki hızlı gelişimi, Apple'ın rekabette geri kalmasına neden olabilir. Bu durum, iPhone kullanıcılarının diğer markalara yönelmesine yol açabilir.

Apple'ın yapay zeka vaatlerini zamanında yerine getirememesi, kullanıcıların beklentilerini karşılayamamasına neden oluyor.

Bu durum, şirketin itibarını zedelerken, iPhone satışlarını da olumsuz etkileyebilir. Apple'ın bu durumu telafi etmek için yapay zeka alanındaki çalışmalarını hızlandırması ve kullanıcılarına somut çözümler sunması gerekiyor.