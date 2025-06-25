Apple'ın yeni iOS 26 özelliği, bozulan iPhone'ları kablosuz olarak düzeltiyor

Apple'ın en son işletim sistemi iOS 26, "Kurtarma Asistanı" (Recovery Assistant) adında oldukça kullanışlı yeni bir özellik getiriyor.

iOS 26'nın beta sürümünde tanıtılan bu araç, bir Mac veya PC'ye ihtiyaç duymadan, bozulan bir iPhone'u normal durumuna geri döndürmenize yardımcı olabilir.

BİLGİSAYARSIZ IPHONE KURTARMA DÖNEMİ

Apple, Kurtarma Asistanı'nı "cihazınız normal şekilde başlamıyorsa onu kurtarmanın yeni bir yolu" olarak tanımlıyor.

iOS 26 çalıştıran bir iPhone, başlatma sırasında bir sorunla karşılaşırsa, artık otomatik olarak Kurtarma moduna girecek.

Bu ekranda, "Bu iPhone başlatılırken bir sorunla karşılaştı. Sorunun teşhis edilmesine ve çözülmesine yardımcı olmak için Kurtarma moduna geçti" şeklinde bir mesaj görüntülenecek. Bu, kullanıcıların bir bilgisayara bağlama zahmetinden kurtaracağı anlamına geliyor.

Kurtarma Asistanı, bozuk bir iPhone'un işlevselliğini geri yüklemek için başka bir Apple cihazının (örneğin bir iPad veya başka bir iPhone) yardımını kullanıyor.

İşlem, etkilenen iPhone'unuzdaki Kurtarma modunun sağ üst köşesindeki menüden başlatılabiliyor.

Daha sonra, çalışan diğer Apple cihazınızdaki ekran talimatlarını takip ederek, sorunlu cihaza en son iOS sürümünü kablosuz olarak indirebilir ve yükleyebilirsiniz. Bu, onarım sürecini önemli ölçüde basitleştiren bir yenilik.