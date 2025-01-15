Apple'ın yerli çip üretimi Arizona'da resmen başlıyor

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Apple'ın uzun zamandır beklenen "Made in America" çipleri, Arizona'daki TSMC fabrikasında seri üretime yaklaşıyor.

Yeni bir rapora göre, fabrikanın bu çeyrekte seri üretime başlaması bekleniyor. Test üretiminin tamamlandığı ve Apple'ın çiplerin kalite kontrol aşamasında olduğu belirtiliyor.

ABD CHIPS YASASI VE APPLE'IN YERLİ ÜRETİM HAMLESİ

Apple, 2022'de ABD CHIPS Yasası'na uygun olarak ABD'de çip üretme planlarını açıklamıştı. Bu yasa, yerel yarı iletken üretimini artırmayı ve ABD'nin küresel çip tedarikinde Çin'e olan bağımlılığını azaltmayı hedefliyor.

ARIZONA'DAKİ TSMC FABRİKASI

Arizona'da kurulan TSMC fabrikalarında, eski cihazlar için Apple çipleri üretilecek. Seri üretimin başlangıçta geçen yıl başlaması planlanıyordu, ancak bazı gecikmeler nedeniyle üretim bu yıla ertelendi.

Fabrikalar, ilk etapta Apple'ın Series 9 ve Apple Watch Ultra 2 için S9 SiP'nin bazı parçalarını ve iPhone 15 ve 15 Plus'ta bulunan A16 Bionic çipini üretecek.

İŞE ALIM TARTIŞMALARI

TSMC'nin Arizona'daki fabrikalarında işe alım süreci bazı tartışmalara yol açtı. Şirket, ABD'li işçiler yerine Tayvanlı işçileri işe almakla eleştirildi ve hatta Amerika karşıtı ayrımcılık yapmakla suçlandı.

SERİ ÜRETİM İÇİN SON AŞAMA

Nikkei'nin haberine göre, test üretim aşaması tamamlandı ve fabrikalar seri üretime başlamaya hazır.

Apple'ın seri üretim çiplerinin ilk partisinin kalite güvence süreçleri tamamlandıktan sonra bu çeyrekte piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Apple'ın ABD'de çip üretmesi, tüketiciler için de avantajlar sağlayabilir. Küresel tedarik zinciri kesintilerine karşı daha az savunmasız hale gelen Apple, cihazlarını daha hızlı ve verimli bir şekilde piyasaya sürebilir.