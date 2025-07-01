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Apple'ın yol haritası belli oldu: İşte akıllı gözlüklerin tanıtım tarihi

Ünlü Apple analisti Ming-Chi Kuo, şirketin on yılın sonuna kadar piyasaya sürmeyi planladığı yeni Apple Vision Pro, Vision Air ve akıllı gözlük modellerini içeren detaylı yol haritasını ortaya koydu.

Haber Merkezi Haber Merkezi
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Apple'ın yol haritası belli oldu: İşte akıllı gözlüklerin tanıtım tarihi

Güvenilir analist Ming-Chi Kuo, Apple'ın Vision ürün ailesi ve akıllı gözlük planlarına dair bugüne kadarki en detaylı raporu paylaştı.

Rapora göre şirket, 2028'e kadar en az beş yeni cihazı piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

2027'DE İKİ YENİ ÜRÜN GELİYOR

Apple, ekransız ancak ses kontrolü ve kamera özelliklerine sahip ilk akıllı gözlük modelini 2027'de tanıtacak.

Aynı yıl, mevcut modele göre çok daha hafif ve uygun fiyatlı olması beklenen Apple Vision Air de piyasaya sürülecek.

APPLE VISION PRO GÜÇLENEREK YENİLENECEK

Şirket, 2025'te M5 çipli küçük bir güncelleme sunarken, asıl ikinci nesil Apple Vision Pro modelinin 2028'de daha hafif bir tasarımla geleceği belirtiliyor.

2028'de ayrıca, bu kez ekranlı ve gelişmiş yapay zeka özellikli bir Apple XR Gözlükleri de tanıtılacak.

BİR PROJE İSE RAFA KALDIRILDI

Raporda, iPhone ve Mac için ekran aksesuarı olarak tasarlanan bir cihazın geliştirilmesinin durdurulduğu bilgisi de yer aldı.

Apple'ın, rakiplerine kıyasla yeterli rekabet avantajı sunmadığı gerekçesiyle projeyi 2024 sonunda askıya aldığı ifade ediliyor.

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