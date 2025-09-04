Arama motoru Google çöktü

Google çöktü...

Google'ın Gmail, Google Drive, Google Play ve diğer temel hizmetlerinde yaşanan küresel çöküş, milyonlarca kullanıcıyı etkiledi.

TEKNİK RAPOR TALEP EDİLDİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, "Google, Android ve bağlı servislerinde Türkiye ile Avrupa bölgesini kapsayan kesinti yaşanıyor." dedi.

Sayan, "Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezimiz Google’dan kesintinin sebebiyle teknik rapor talep etti. Süreci yakından takip ediyoruz.

Yaşanan bu kesintiler yerli ve milli ürün ve yazılımların ne denli önemli olduğunu gösteriyor.

Bu sebeple 5G’nin hem yazılım hem de donanım kısmında yerlilik oranını artırmak için çok fazla çalıştık. Şu anda yüzde 60 olan yerlilik oranımızı daha da artıracağız." dedi.

KESİNTİ TÜRKİYE VE DOĞU AVRUPA GENELİNDE

Google'a erişim, Türkiye ve Doğu Avrupa genelinde durmuş durumda.

Downdetector web sitesinden kontrol edildiğinde büyük hacimde sorun yaşandığı görülüyor.

VPN uygulamaları üzerinden Google'a giriş sağlanabiliyor.

YENİDEN ERİŞİM SAĞLANDI

Uzun süre Google ve diğer uygulamalara erişemeyen kullanıcılar, geçtiğimiz dakikalarda yeniden erişim sağladı.