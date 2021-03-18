Araştırmacılara göre 9'uncu gezegen bir kara delik olabilir

Araştırmacılara göre 9'uncu gezegen bir kara delik olabilir

Bazı bilim insanları, Neptün'ün uzaklarında bir yerlerde var olan 9. gezegenin aslında bir kara delik olabileceğini söylüyor.

1930 yılında keşfedilen ve 2000'li yıllara kadar dokuzuncu gezegen olarak tanımlanan Plüton, Uluslararası Astronomi Birliği tarafından açıklanan "Güneş sisteminde gezegen olma koşullarını" sağlamadığı için, 2006 yılında gezegenlikten çıkartılmıştı.

Plüton hakkında tartışmalar devam ederken, gök bilimciler Plüton'un ötesinde dokuzuncu gezegenin varlığını tespit etmek için çalışmalarına devam ediyor.

9. GEZEGEN KARA DELİK OLABİLİR

Bazı bilim insanları Neptün'ün uzaklarında devasa bir gezegenin olduğuna inanıyor. Bu gezegenin de Güneş sistemine dahil olduğu ve etrafında döndüğü tahmin ediliyor.

Son yapılan çalışmalar ise, tespit edilemeyen cismin, gezegen değil de aslında küçük bir kara delik olabileceğini söylüyor.

Bilim insanları, şimdilerde Neptün'ün ötesindeki kara deliği tespit etmeye çalışıyor.

9. GEZEGEN HALA ORALARDA BİR YERLERDE

Son yıllarda Neptün ötesi gök cisimlerini inceleyen araştırmacılar, devasa gaz bulutunun ardında yörüngesel anomaliler tespit etti.

Bu da bilim insanlarını, Neptün'ün ötesinde Dünya'dan en az 10 kat daha büyük bir gezegen olabileceği düşüncesine itti. 9. gezegenin 250 astronomik birim ötede olduğu varsayılıyor (1 astronomik birim: Dünya ile Güneş arasındaki mesafe).