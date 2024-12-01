Araştırmacılara göre cep telefonları tuvaletlerden daha kirli

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İnsan vücudunda trilyonlarca bakteri bulunur ve bu bakterilerin birçoğu da kullandığımız nesnelerin yüzeyine geçer.

Cep telefonları da bu nesnelerden biridir. Yapılan araştırmalar, cep telefonlarında 17 binden fazla bakteri gen kopyası bulunduğunu gösteriyor.

Bu da cep telefonlarını günlük hayatta kullandığımız en kirli nesnelerden biri haline getiriyor.

Cildimizde de birçok bakteri türü yaşar. Bu bakterilerin bazıları zararsızken, bazıları da sivilce gibi cilt problemlerine yol açabilir.

Cep telefonlarını sık sık kullandığımız için, bu bakterilerin telefondan cildimize geçmesi oldukça kolaydır.

TELEFONLARDAKİ BAKTERİ TÜRLERİ

Cep telefonlarında en sık bulunan bakteri türleri arasında E.coli, Staphylococcus aureus, Coagulase Negative Staphylococci (CoNS), Pseudomonas ve Salmonella yer alıyor.

Bu bakterilerin çoğu, zayıf bağışıklık sistemi olan kişiler dışında sağlıklı bireyler için tehlike oluşturmaz. Ancak E.coli gibi bazı bakteriler, dışkı kaynaklı olabilir ve bu da hijyen açısından endişe verici bir durumdur.

Birçok uzman, cep telefonlarının tuvalet oturaklarından 10 kat daha kirli olduğunu iddia ediyor.

Bunun nedeni, telefonlarımızı sık sık temizlemememiz ve tuvaletleri düzenli olarak temizlememizdir. Ayrıca telefonların sıcak yüzeyi, bakterilerin üremesi için ideal bir ortam sağlar.

Cep telefonlarından daha kirli olabilecek bir diğer nesne de paradır. Para, birçok insanın elinden geçtiği için üzerinde çok sayıda bakteri bulunabilir.

Cep telefonları ve para gibi nesnelerin kirliliği, hastalıkların yayılmasında önemli bir rol oynayabilir.

Özellikle hastanelerde çalışan sağlık personeli, telefonlarını kullanırken mikropları yayabilir. Ayrıca, bu nesneler üzerinde antibiyotik dirençli bakterilerin bulunması da endişe vericidir.

Bu nedenle, bu nesneleri düzenli olarak temizlemeniz ve hijyen kurallarına uymanız öneriliyor.