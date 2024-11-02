Aşırı ısınma sorunları var: Snapdragon 8 Elite kullanan telefonlar tehlikede olabilir

Haber Merkezi

iPhone'lar uzun yıllardır hız konusunda Android telefonlara üstünlük sağlıyordu. Ancak Qualcomm'un her yeni işlemci nesliyle bu fark giderek azalıyor.

Şirketin en yeni amiral gemisi işlemcisi Snapdragon 8 Elite, performans konusunda Apple'ı geride bırakma potansiyeline sahip.

Ancak, ortaya çıkan aşırı ısınma sorunları, bu iddialı işlemcinin geleceği hakkında soru işaretleri yaratıyor.

REALME GT7 PRO'DA ENDİŞE VERİCİ ISINMA

Snapdragon 8 Elite'i kullanan ilk telefonlardan biri olan Realme GT7 Pro, şimdiden bazı teknoloji yayınlarının elinde.

Android Authority ve Digital Trends gibi yayınlar, telefonu inceledikten sonra rahatsız edici derecede ısındığını bildirdi.

Bu durum, Snapdragon 8 Elite'in Galaxy S25 serisi de dahil olmak üzere 2025'in birçok üst düzey Android telefonunda kullanılacak olması nedeniyle endişe verici.

STRES TESTLERİNDE CİHAZ KENDİNİ KAPATIYOR

Stres testleri sırasında Realme GT7 Pro o kadar ısındı ki, koruyucu mekanizmalar devreye girdi ve testin yarısında kıyaslama uygulaması sonlandırıldı.

Telefon ayrıca Telefon ve Mesajlar dışındaki tüm uygulamaları devre dışı bıraktı. Telefonun bir soğutma haznesi bile olduğu düşünüldüğünde bu durum oldukça endişe verici.

QUALCOMM SUÇU REALME'YE ATIYOR

Qualcomm, aşırı ısınma sorunuyla ilgili olarak Realme'yi suçluyor. Görünüşe göre Realme GT7 Pro, kıyaslama uygulamalarında hile yapmaya çalıştı ve güç sınırlarının ötesine geçti.

Bu durum, telefonun algılamak üzere tasarlanmadığı sahte kıyaslama uygulamaları sürümleri kullanıldığında da doğrulandı.

Kıyaslamaların dışında, telefonun oyun performansı takdire şayan bulundu ve 30 dakikalık bir oyun seansından sonra yalnızca biraz ısındı. Ancak bu, optimize edilmemiş veya daha ağır oyunlar oynarken ısınmayacağı anlamına gelmiyor.

GEEKBENCH TESTLERİNDE BEKLENTİNİN ALTINDA KALDI

Telefonlara stres testlerinden daha az yük bindiren Geekbench testleri sırasında Snapdragon 8 Elite, son nesil çipe göre daha iyi performans gösterdi, ancak yalnızca %11 ila %13 oranında. Bu, Qualcomm'un %40'tan fazla artış iddiasının oldukça altında.

Snapdragon 8 Elite, yüksek performans vadeden bir işlemci olsa da aşırı ısınma sorunları, geleceği hakkında soru işaretleri yaratıyor.

Qualcomm'un bu sorunu çözmek için ne gibi adımlar atacağı merak konusu. Aksi takdirde, Galaxy S25 serisi de dahil olmak üzere 2025'in üst düzey Android telefonları bu sorundan etkilenebilir.