Asla devrilmeyen tekerleksiz robot: RoboBall

Teksas A&M Üniversitesi'ndeki bir ekip, gezginlerin tekerlekler veya bacaklar yerine yuvarlanarak ilerlediği top şeklinde yeni bir mobil robotla gezegen keşiflerine farklı bir yaklaşım getiriyor.

"RoboBall" adı verilen bu küresel robot, engebeli arazilerde ve kraterlerde kolayca yol alabilmesi için tasarlandı.

İÇİNDEKİ SARKAÇLA HAREKET EDİYOR

Yumuşak bir dış kabuğa sahip olan RoboBall'un içinde, bir sarkaç ve motorlardan oluşan bir itki sistemi bulunuyor.

Sarkaç sallandıkça, momentumu küreye aktarıyor ve topun istenen yönde yuvarlanmasını sağlıyor.

ASLA DEVRİLMEZ, HEM KARADA HEM SUDA GİDER

Bu tasarımın en büyük avantajlarından biri, robotun asla devrilme sorunu yaşamaması. Prototip testlerinde RoboBall II'nin çim, çakıl, kum ve hatta su üzerinde saatte 32 kilometre hıza ulaşabildiği görüldü.

RoboBall III adlı daha büyük versiyon ise sensör, kamera ve örnek toplama araçları gibi yükleri taşıyabiliyor.

Ekip, bu teknolojinin uzay keşfinin yanı sıra, kasırga sonrası arama ve kurtarma gibi karasal uygulamalarda da kullanılabileceğini belirtiyor.