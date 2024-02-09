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Astronot Alper Gezeravcı'nın Dünya'ya dönüşü için geri sayım

Astronot Alper Gezeravcı'nın Dünya'ya dönüşü için geri sayım Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Astronot Alper Gezeravcı'nın da dahil olduğu Ax-3 ekibinin saat 16.22'de Dünya'ya döneceğini duyurdu.