Astronot Alper Gezeravcı'nın Dünya'ya dönüşü için geri sayım

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı tarihi misyonunu tamamladı.
Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu Axiom-3 (Ax-3) ekibini taşıyan Dragon kapsülünün, Dünya'nın atmosferine girişinin ardından, ABD'nin Florida eyaletindeki Daytona Beach bölgesinde okyanusa iniş yapması bekleniyor.
16.22'de inecek
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Gezeravcı'nın da dahil olduğu ekibin saat 16.22'de Dünya'ya ineceğini duyurdu.
Ax-3 ekibi, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) Türkiye saatiyle 7 Şubat 17.20'de ayrılmıştı.
Uzay aracı başarıyla fırlatılmıştı
Gezeravcı'nın da yer aldığı Ax-3 ekibini taşıyan Dragon kapsülü, ABD yerel saatiyle 18 Ocak 16.49'da (TSİ 19 Ocak 00.49) NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden başarıyla fırlatılmıştı.
Yolculuğu yaklaşık 36 saat süren Ax-3 mürettebatı, 20 Ocak'ta Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaşmıştı.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış