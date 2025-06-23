Astronotlar, uzayda diyabet tedavisini test edecek

BAE merkezli sağlık hizmeti sağlayıcısı Burjeel Holdings, Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) yapılacak olan Axiom-4 görevi sırasında, diyabet tedavisini önemli ölçüde etkileyebilecek bir deney yürütecek.

Hint astronot Shubhanshu Shukla'nın da dahil olduğu görev ekibi, mikro yerçekiminin insan vücudundaki glikoz davranışı üzerindeki etkilerini inceleyecek.

"SUITE RIDE" DENEYİ VE AMACI

"Suite Ride" adı verilen deney kapsamında, bazı Axiom-4 görevi astronotları yörüngedeki 14 günlük süreleri boyunca sürekli glikoz monitörleri takacak.

Deneyin temel amacı, glikoz ve insülinin mikro yerçekimi koşullarında nasıl davrandığını ve kan şekeri seviyelerinde herhangi bir dalgalanma olup olmadığını gözlemlemek.

Bu araştırma, hem astronotlar hem de Dünya'da felç gibi durumlar nedeniyle hareket kabiliyeti kısıtlı hastalar için yeni giyilebilir teknolojilerin geliştirilmesine yol açabilir. Bu, uzayda yapılan önemli bir sağlık araştırması olacak.

Şu anda NASA, insüline bağımlı diyabet hastalarının uzaya seyahat etmesine izin vermiyor.

Bu çalışma, gelecekte bu kuralın değişmesini sağlayabilir ve insüline bağımlı diyabetli astronotlar için uzay seyahatinin kapılarını aralayabilir.

Ayrıca, bu araştırmadan elde edilecek verilerin, Dünya'da diyabet bakımını kişiselleştirmek için yapay zeka destekli öngörücü modeller geliştirmede kullanılması hedefleniyor.

Bu, özellikle uzak bölgelerdeki hastalar için tele-sağlık ortamlarında diyabet bakımında devrim yaratabilir.