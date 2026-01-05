Asus akıllı telefon pazarına havlu attı: Tüm modellerin üretimi durduruldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Tayvan merkezli teknoloji üreticisi Asus, yıllardır pazarda yer edinen ZenFone ve oyuncu odaklı ROG Phone serileriyle sürdürdüğü akıllı telefon serüvenini noktalıyor.

Şirket, tedarik zinciri ve iş ortaklarına yaptığı bilgilendirmede 2026 yılı itibarıyla yeni bir akıllı telefon modelini piyasaya sürmeyeceğini duyurdu.

MALİYETLER VE KRİZ ETKİLİ OLDU

Asus'un bu radikal kararının arkasında, sürekli yükselen üretim maliyetleri ve DRAM sektöründe yaşanan krizin etkili olduğu belirtiliyor.

Düşük rekabet gücü nedeniyle zorlanan firma, maliyetleri karşılayacak finansal sürdürülebilirliği sağlamakta artık güçlük çekiyor.

Şirket geçmiş yıllarda da benzer kararlar alıp geri dönmüş olsa da bu kez mali tablolar nedeniyle kararın nihai olduğu düşünülüyor.

Piyasada satışı devam eden Asus telefonlar için kullanıcılara sağlanan teknik desteğin ise kesintisiz olarak süreceği açıklandı.