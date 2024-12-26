Asus, dünyanın en hafif dizüstü bilgisayarını tanıtacak

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Asus, CES 2025'te düzenleyeceği özel bir etkinlikte yeni ürünlerini tanıtacak. Bu ürünler arasında, 32 saate kadar pil ömrü sunan ultra hafif bir dizüstü bilgisayar da yer alıyor.

Asus, yeni dizüstü bilgisayarını "dünyanın en hafif Copilot+ PC'si" olarak tanımlıyor.

Profesyoneller, yaratıcılar ve günlük kullanıcılar için tasarlanan dizüstü bilgisayar, şık tasarımı ve uzun pil ömrüyle dikkat çekiyor.

32 SAATE KADAR PİL ÖMRÜ

Asus, yeni dizüstü bilgisayarının 32 saate kadar pil ömrü sunduğunu iddia ediyor. Bu, Intel Lunar Lake ve AMD Ryzen AI işlemcili mevcut Zenbook modellerine göre önemli bir gelişme.

Yeni dizüstü bilgisayarın, Qualcomm Snapdragon platformunu kullanması bekleniyor. Snapdragon işlemciler, düşük güç tüketimi ve uzun pil ömrüyle biliniyor.

CES 2025'TE TANITILACAK

Asus, yeni dizüstü bilgisayarını 7 Ocak'ta CES 2025'te düzenleyeceği AIways Incredible lansman etkinliğinde tanıtacak. Etkinlikte, cihazın teknik özellikleri ve fiyatı da açıklanacak.